تعادُل البحرين يمنحها التأهل إلى الدور التالي في كأس الخليج

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة قطر والبحرين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الخليج العربي “خليجي 23”.

شهدت مباراة قطر والبحرين سيطرة كبيرة من الأحمر، ولكنه لم يتمكن من ترجمة الفرص إلى أهداف، ليحصل العنابي على ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول، ليُحرز حسن الهيدوس، الهدف الأول.

وفي الشوط الثاني من مباراة قطر والبحرين، نجح الأحمر في تحويل تأخره إلى تعادل وسجَّل هدفه عن طريق علي مدن في الدقيقة 57، ليتأهل إلى الدور التالي من كأس الخليج بعدما ارتفع رصيده لـ5 نقاط.







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