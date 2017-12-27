تعاون أمني ينقذ قائدي المركبات على طريق مكة ـ جدة السريع من كارثة محققة

المواطن ـ مكة المكرّمة

أنقذ مركز العمليات الأمنية الموحَّد 911، بالتنسيق مع أمن طرق الشميسي، سائقًا كاد خلل في مثبّت السرعة لديه من أن يهلكه، متجاوزًا السرعة النظامية، على الطريق السريع من مكة باتجاه جدة.

وأوضح المركز، في بيان له الأربعاء 27 كانون الأول/ ديسمبر، أنّه “ورد بلاغ لمركز العمليات الأمنية الموحد بمنطقة مكة المكرمة (911) من مقيم من جنسية الأفغانية، يفيد بأنه يسير بمركبة من نوع نسيان أرمادا 2006 على طريق مكة المكرمة، متجهًا إلى جدة، وفجأة تعطَّل مثبت السرعة بمركبته؛ وطلب المساعدة عاجلًا”.

وأشار إلى أنَّه “على الفور تم التواصل مع المبلِّغ، وإعطاؤه التعليمات والطرق اللازمة في مثل هذه الحالات، وذلك بوضع المركبة في وضع N، وتثبيت عجلة القيادة في المسار نفسه، وعدم الالتفاف”.

وبيّن أنّه “أثناء محاولة السائق، تم فتح مسارات بالتنسيق مع الدوريات وأمن الطرق بنقطة الشمسي؛ لضمان سلامة السائق ومرتادي الطريق”.

ولفت إلى أنّه “بعد إعداد الخطة من قِبل دوريات أمن الطرق، تم الإقفال على المركبة بدوريتين من الأمام ودورية من الخلف، وتهدئته من سرعة 120 حتى توقفت مركبته تمامًا، بعد بوابة مكة، بدون إصابات، ولله الحمد”.







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