تعرف على أكثر الأندية تسجيلًا للأهداف في دوري المحترفين 2017

المواطن – مروة نبيل

على الرغم من تفوق نادي الهلال في عام 2017، وتتويجه بلقب الدوري السعودي الموسم الماضي واحتلاله صدارة المسابقة المحلية الموسم الجاري، إلا أنه لم يكن في المقدمة بقائمة أكثر الأندية تسجيلًا للأهداف في دوري المحترفين 2017.

جاء النادي الأهلي في صدارة أكثر الأندية تسجيلًا للأهداف في دوري المحترفين 2017، برصيد 59 هدفًا في 27 مباراة، وقد يكون ذلك بسبب تواجد النجم السوري عمر السومة، بين صفوفه؛ حيث إنه الأكثر تسجيلًا للأهداف هذا العام أيضًا بـ18 هدفًا.

واحتل نادي النصر المركز الثاني في قائمة أكثر الأندية تسجيلًا للأهداف في دوري المحترفين 2017، برصيد 52 هدفًا خلال 28 مباراة، يليه بطل المسابقة الموسم الماضي، الهلال، بـ51 هدفًا في 25 مباراة.

وفي المرتبة الرابعة بقائمة أكثر الأندية تسجيلًا للأهداف في دوري المحترفين 2017، جاء نادي الاتحاد، الذي سجل 45 هدفًا خلال 28 مباراة، فيما حل نادي التعاون خامسًا برصيد 42 هدفًا في 27 لقاء.







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