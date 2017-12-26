تعرف على حكام الجولة الـ16 من الدوري السعودي

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عن الحكام الدوليين لمباريات الجولة السادسة عشرة من منافسات دوري المحترفين السعودي، التي ستنطلق، يوم غد الأربعاء، بمواجهة الباطن والشباب.

سيقود مباراة الباطن والشباب، الحكم الدولي محمد الهويش، وستُقام ثلاثة لقاءات، يوم الخميس، بين الرائد والفتح، وسيُديرها عبدالرحمن السلطان، وأحد والهلال، وسيقودها تركي الخضير، أما مباراة الاتحاد والفيصلي، فسيتولى إدارتها فهد المرداسي.

وستُقام مباراتان، يوم الجمعة، ستكون الأولى بين التعاون والفيحاء، وسيُديرها شكري الحنفوش، أما الثانية فستجمع بين النصر والأهلي، ولكن لم يتم الكشف عن اسم الحكم الخاص بها حتى الآن، فيما تم تأجيل لقاء القادسية والاتفاق.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :