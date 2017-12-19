تعرف على موقف مصابي الأهلي من المشاركة في المباريات

المواطن – مروة نبيل

كشف النادي الأهلي عن موقف ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم المُصاب عبدالفتاح عسيري، وتيسير الجاسم، والسوري عمر السومة، من العودة إلى تدريبات الراقي والمشاركة في المباريات.

شارك لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالراقي، عبدالفتاح عسيري، في التدريبات الجماعية للفريق، اليوم الثلاثاء، أظهر من خلالها جاهزيته الفنية والبدنية للمشاركة في مباريات الأهلي المقبلة.

وأظهرت نتائج الفحوصات الطبية، تعرض قائد الفريق الأول بالنادي الأهلي، تيسير الجاسم، بتمدد في الرباط الداخلي للركبة وحاجته للعلاج والتأهيل، لمدة تتراوح من ثلاثة إلى أربعة أسابيع.

وواصل هداف الفريق السوري عمر السومة، جلساته العلاجية، اليوم الثلاثاء، تحت إشراف الجهاز الطبي في عيادة النادي الأهلي، وتُشير الأنباء إلى قُرب شفائه واشتراكه في التدريبات الجماعية.







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