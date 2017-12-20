تعريف طالبات عسير بـ150 وظيفة في مشروع مهنة المستقبل

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

رعت مساعدة المدير العام للتعليم في منطقة عسير الأستاذة نورة آل مفرح مؤخرا، الحفل الختامي لمشروع مهنة المستقبل ” صندوق المهن ” ، والمعرض الذي أقامته إدارة نشاط الطالبات بتعليم المنطقة ،وحديقة ” EVA ” ، وذلك في الثانوية الأولى للبنات بمناسبة يوم المهنة العالمي ، بحضور عدد من القيادات ومنسوبات التعليم .

وأوضحت مديرة إدارة نشاط الطالبات الأستاذة هيام عسيري ، أهمية مشروع ” مهنة المستقبل ” في دعم التحول الوطني ، والدفع بخيار التمكين المهني لتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية المملكة 2030 .

وعرّفت رئيسة مجال المهارات والأعمال بإدارة نشاط الطالبات الأستاذة فوزية القرني ، بمشروع مهنة المستقبل المنبثق من صندوق تنمية الموارد البشرية ، بالشراكة مع وزارة التعليم ، والذي يتضمن برنامجا تثقيفيا تدريبيا لطالبات المرحلة الثانوية لتثقيفهن بمهن ” صندوق المهن ” ، والذي يضم وصفا وظيفيا لـ 150 وظيفة ، فيما احتوى المعرض على عدد من بطاقات المهن ومساراتها ، والأنشطة المختلفة ، والتعريف بها .

واختتم الحفل بتقديم الشهادات والدروع للمشاركات ، فيما تم التجول في أروقة المعرض مع الاستماع لشرح الطالبات .







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