تعرّف على الراعي القادم لنادي الاتحاد

المواطن - محمد سمعه
يستعد نادي الاتحاد للتعاقد مع راعٍ جديد لقميص الفريق خلال الفترة المقبلة.
وأشارت مصادر إعلامية إلى أن شركة ” مياه تانيا ” ستتعاقد مع نادي الاتحاد من أجل رعاية الفريق في الفترة المقبلة.
وكانت شركة ” مياه تانيا ” نشرت فيديو تشويقياً، عبر حسابها الخاص على تويتر، حيث قالت: ” تتوقعون وش ناوين عليه ؟.
وردت بعض الجماهير بأن نادي الاتحاد سيكون شريكاً جديداً للشركة خلال الفترة المقبلة، حيث قال فيصل الغامدي: مبروك عليكم نادي الاتحاد.
وقال شخص آخر من الجماهير، يُدعى تركي الشيخ: أكيد ناويين رعاية نادي الاتحاد.
يُذكر أن الشركة ترعى كلاً من النصر والهلال.
تتوقعون وش ناوين عليه؟ 🤔 pic.twitter.com/gWqJK0L05C
— مياه تانيا (@TaniaWaterKSA) December 19, 2017