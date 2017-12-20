تعرّف على الراعي القادم لنادي الاتحاد

تعرّف على الراعي القادم لنادي الاتحاد

2017/12/20
الساعة 11:07 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
1670
0
طباعة
المواطن - محمد سمعه

يستعد نادي الاتحاد للتعاقد مع راعٍ جديد لقميص الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأشارت مصادر إعلامية إلى أن شركة ” مياه تانيا ” ستتعاقد مع نادي الاتحاد من أجل رعاية الفريق في الفترة المقبلة.

وكانت شركة ” مياه تانيا ” نشرت فيديو تشويقياً، عبر حسابها الخاص على تويتر، حيث قالت: ” تتوقعون وش ناوين عليه ؟.

وردت بعض الجماهير بأن نادي الاتحاد سيكون شريكاً جديداً للشركة خلال الفترة المقبلة، حيث قال فيصل الغامدي: مبروك عليكم نادي الاتحاد.

وقال شخص آخر من الجماهير، يُدعى تركي الشيخ: أكيد ناويين رعاية نادي الاتحاد.

يُذكر أن الشركة ترعى كلاً من النصر والهلال.

 

 

 


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إقرأ ايضا :

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :