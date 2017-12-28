تعرّف على ترتيب نادي الاتحاد الحالي في مبادرة ادعم ناديك

المواطن - محمد سمعة

قفز نادي الاتحاد للمركز الثاني في قائمة أعداد المشتركين في مبادرة ادعم ناديك والتي تم إطلاقها في الفترة الأخيرة .

ونشر تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة عبر حسابه الرسمي على تويتر آخر ترتيب للأندية السعودية في مبادرة ادعم ناديك حيث جاء الهلال في المركز الأول يليه نادي الاتحاد .

وكتب آل الشيخ عبر تويتر : الحمدلله والنمور فازوا.

وتواجد النصر في المركز الثالث ، بينما تواجد الأهلي في المركز الرابع ونادي الشباب في المركز الخامس .

وكان آل الشيخ أطلق مبادرة ادعم ناديك في الفترة الأخيرة بعد الكشف عن الأيقونات الخاصة بأندية دوري المحترفين في الموسم الحالي .







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