تعرّف على ترتيب نادي الاتحاد الحالي في مبادرة ادعم ناديك

المواطن - محمد سمعة
قفز نادي الاتحاد للمركز الثاني في قائمة أعداد المشتركين في مبادرة ادعم ناديك والتي تم إطلاقها في الفترة الأخيرة .
ونشر تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة عبر حسابه الرسمي على تويتر آخر ترتيب للأندية السعودية في مبادرة ادعم ناديك حيث جاء الهلال في المركز الأول يليه نادي الاتحاد .
وكتب آل الشيخ عبر تويتر : الحمدلله والنمور فازوا.
وتواجد النصر في المركز الثالث ، بينما تواجد الأهلي في المركز الرابع ونادي الشباب في المركز الخامس .
وكان آل الشيخ أطلق مبادرة ادعم ناديك في الفترة الأخيرة بعد الكشف عن الأيقونات الخاصة بأندية دوري المحترفين في الموسم الحالي .