تعرّف على تصنيفات الأندية في بطولة كأس خادم الحرمين قبل القرعة

المواطن - محمد سمعه

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي على تويتر، التصنيفات للفرق المشاركة في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2017-2018.

وستُجرى القرعة في القاعة الرئيسية بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض.

وستشارك أندية الدوري السعودي للمحترفين رفقة أندية دوري الأمير فيصل بن فهد للمحترفين مع المتأهلين من تصفيات الدرجتين الثانية والثالثة وهما فريقا الزلفي والباحة.

وتواجد في التصنيف الأول كل من ” الأهلي، الهلال، النصر، الاتحاد ”

بينما تواجد في التصنيف الثاني ” التعاون، الشباب، الرائد، الفتح، القادسية، الفيصلي، الاتفاق، الفيحاء، أُحد، الباطن، الخليج، الوحدة.

وفي التصنيف الثالث تواجد ” هجر، الحزم، ضمك، الشعلة، القيصومة، العروبة، النهضة، نجران، الوطني، النجوم، الطائي، الكوكب، جدة، المجزل، الزلفي، الباحة “.

وستقام مباريات دور ال32 من بطولة كأس خادم الحرمين في الفترة من 3 إلى 6 يناير المقبل.







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