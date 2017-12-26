تعرّف على موعد وملعب المباراة القادمة للأخضر في خليجي 23

المواطن - محمد سمعه

سيواجه المنتخب السعودي لكرة القدم شقيقه العماني في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة خليجي 23 لكرة القدم يوم الخميس المقبل.

وستُقام المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت المملكة على ملعب الكويت.

وكان المنتخب السعودي قد فاز في لقاء افتتاح خليجي 23 على المنتخب الكويتي صاحب الأرض والضيافة بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وفي الجولة الثانية سقط الأخضر في فخ التعادل السلبي أمام المنتخب الإماراتي في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب جابر الدولي.

يسعى المنتخب السعودي للفوز على المنتخب العماني لإنهاء الدور الأول متصدراً لمجموعته برصيد 7 نقاط، لكن المنتخب العماني سيسعى للفوز من أجل إنعاش آماله في التأهل لدور نصف النهائي.







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