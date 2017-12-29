تعرَّف على ترتيب خليجي 23

المواطن - مروة نبيل

انتهت، مساء اليوم الجمعة، منافسات دور المجموعات في بطولة كأس الخليج العربي، وشهد ترتيب خليجي 23 العديدَ من المفاجآت، ولعل أبرزها خروج الكويت والسعودية من الدور الأول.

لعبت منتخبات المجموعة الأولى آخر جولاتها، أمس الخميس، وانتهت بفوز عمان على السعودية بهدفين نظيفين، ليحتل صدارة ترتيب خليجي 23 في مجموعته، فيما تعادلت الإمارات والكويت سلبيًّا.

وجاء ترتيب خليجي 23 في المجموعة الأولى كالتالي: عمان في الصدارة برصيد 6 نقاط من فوزين على الكويت والسعودية، المنتخب الإماراتي ثانيًا بـ5 نقاط من فوز على عمان وتعادلين أمام السعودية والكويت.

واحتل المنتخب السعودي المركز الثالث في ترتيب خليجي 23 بالمجموعة الأولى، برصيد 4 نقاط من الفوز على الكويت في المباراة الافتتاحية وتعادل أمام الإمارات، في حين تذيل الأزرق ترتيب خليجي 23 في مجموعته بنقطة واحدة من تعادله أمام الأبيض.

أما ترتيب خليجي 23 في المجموعة الثانية، فجاء كالتالي: المنتخب العراقي في المقدمة بـ7 نقاط من التعادل أمام البحرين والفوز على قطر واليمن، أما المنتخب البحريني فاحتل المرتبة الثانية بـ5 نقاط، من تعادل أمام العراق وقطر وفوز على اليمن.

وحلت قطر بالمرتبة الثالثة في ترتيب خليجي 23 بالمجموعة الثانية بـ4 نقاط، وتذيل المنتخب اليمني ترتيب خليجي 23 بدون أي نقطة؛ حيث تعرض لثلاث هزائم متتالية.







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