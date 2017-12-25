تعليم الشرقية تحقق في واقعة سقوط طالبة ثانوية من الدور العلوي بمدرستها

المواطن - نوف العايد - الشرقية

باشرت إدارة التعليم في المنطقة الشرقية، التحقيق في أسباب سقوط طالبة تدرس بالمرحلة الثانوية بمدينة الدمام، من الدور العلوي بمدرستها.

وأوضح المتحدث الإعلامي بتعليم المنطقة الشرقية، سعيد الباحص، أنَّ “حالة الطالبة الصحية التي سقطت من الدور العلوي بإحدى المدارس الثانوية بالدمام مطمئنة ولله الحمد، وهي بصحة جيدة الآن، وخالية من أي كسور”.

وأعلن الباحص أنَّه “تجري التحقيقات لمعرفة الأسباب والدوافع وراء حالة السقوط، إذ وقفت مديرة مكتب تعليم شرق الدمام على حالة الطالبة، عبر زيارتها بالمستشفى، والاطمئنان عليها”.