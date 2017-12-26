تعليم تبوك يواصل تفعيل الانضباط المدرسي في مدارس المنطقة

المواطن - تبوك

وجه المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك، إبراهيم بن حسين العُمري، بمواصلة متابعة تحقيق الانضباط المدرسي في جميع مدارس المنطقة خلال الأسبوع الجاري الذي يسبق اختبارات الفصل الدراسي الأول والرفع بنسب الحضور والغياب أولًا بأول عبر برنامج نور الإلكتروني، مشيرًا إلى استمرار تكثيف الزيارات الإشرافية لجميع مدارس المنطقة في هذا الأسبوع بالتعاون مع قائدي وقائدات المدارس في المنطقة لتفعيل الجهود المبذولة لتنمية قيم النظام واحترام الوقت بين أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات.

ودعا أولياء الأمور للتعاون في هذا الصدد مع المدارس للحد من ظاهرة الغياب التي تسبق أو تعقب الإجازات المدرسية.

وأكد مدير التعليم أن خطط وبرامج الانضباط المدرسي لتكريس الجدية والانضباط في سلوك الطلاب والطالبات في الأيام الأخيرة التي تسبق الإجازات المدرسية.

ومن جانبه، ينفذ قسم القيادة المدرسية في تعليم تبوك خطة إجرائية متكاملة لمتابعة انتظام الدراسة، تتضمن تكثيف الزيارات الميدانية من مديري الإدارات والمشرفين والمشرفات، ومتابعة تواصل العمل في خطط المناهج الدراسية، والاطلاع على مدى تطبيق المدارس لقواعد المواظبة، وتحقيق الانضباط المدرسي.







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