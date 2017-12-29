تغريدة من ترامب تكشف جهله في التفرقة بين الطقس والمناخ

المواطن - متابعة

علق الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء أمس الخميس، على الموجة القطبية التي تضرب الساحل الشرقي، لكن بدا من تغريدته أنه لا يعرف الفرق بين الطقس والمناخ.

وكتب ترامب في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، إن” في الشرق، يمكن أن تكون ليلة رأس السنة هي الأكثر برودة التي يتم تسجيلها”.

وأضاف “بما نستغل قليلًا هذا الاحتباس الحراري القديم الجيد حيث بلدنا، وليس البلدان الأخرى، كانت ستدفع تريليونات الدولارات للوقاية منه. مبلغ كبير!.”

وتضرب الساحل الشرقي للولايات المتحدة موجة قطبية أدت إلى هبوط قياسي في درجات الحرارة ووصلت بها إلى 29 تحت الصفر.

ولم يوضح الرئيس الأميركي في تغريدته الفرق بين الطقس والمناخ، فالطقس يشير إلى الأحوال الجوية خلال فترة زمنية قصيرة فيما المناخ يشير إلى نظرة أطول لأحوال الطقس.







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