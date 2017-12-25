تفاصيل تقديم العقاري برنامج تمويل مدعوم بنسبة 100% لمستفيدي اللجنة

المواطن - الرياض

تنفيذًا لرؤية صندوق التنمية العقارية؛ كون مصلحة المواطن الركيزة الأولى والأساسية منذ إنشائه، أكد المشرف العام خالد بن محمد العمودي، البدء فوريًّا بتقديم برنامج تمويل مدعوم بنسبة 100% “لمستفيدي اللجنة”، وهم الذين تمت الموافقة على طلبات إقراضهم من لجنة الدراسات والبالغ عددهم 2470 مستفيدًا.

وتضم شريحة مستفيدي اللجنة عددًا من مستفيدي “الضمان الاجتماعي”، والأيتام، وذوي الدخل المحدود، وراهني العقار لصندوق التنمية العقارية.

وحيال آلية التمويل أوضح المشرف العام للصندوق العقاري بأنه تم الاتفاق مع عدد من الجهات التمويلية المشاركة لإقراض “مستفيدي اللجنة”، على أن يتحمل الصندوق أرباح التمويل العقاري المقدم لهم بنسبة 100%.

وأكد العمودي، أنه تم البدء فعليًّا في التواصل مع المستفيدين المعنيين، لإتمام كافة إجراءاتهم بأسرع وقت ممكن، وتمكينهم من الحصول على التمويل بشكل عاجل وفوري.

وأوضح العمودي أن خطوة الصندوق العقاري جاءت ضمن إطار رؤية 2030، والتي من شأنها المساهمة رفع نسبة تملك السعوديين لمساكنهم من 47% إلى 52%، بالإضافة إلى أن الصندوق يهدف من ذلك أيضًا إيجاد الحلول التمويلية المناسبة لجميع المستفيدين على قوائمه بلا استثناء. حاثًّا المستفيدين الراغبين في الاستفسار الاتصال بمركز العناية بالمستفيدين 920010092 للحصول على مزيد من الإيضاحات المتعلقة بهذا الشأن.







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