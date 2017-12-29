تفاصيل رسوم العمالة الوافدة بعد إعفاء 4 جنسيات

المواطن - الرياض

من المقرر أن يتم البدء في تطبيق رسوم العمالة الوافدة على المقيمين الأجانب في المملكة، والتي تم الكشف عنها في وقت سابق.

وستطبق رسوم العمالة الوافدة على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في عام 2018 في كل قطاع بواقع 400 ريال شهريًّا عن كل عامل وافد، وبمجموع 4800 ريال في العام الواحد، ويتضاعف المبلغ سنويًّا حتى عام 2020 ليصبح الرسم الشهري 800 ريال عن كل وافد وبمجموع 9600 ريال في العام الواحد، وفقًا لصحيفة الرياض.

فيما ستدفع العمالة المساوية أو الأقل من أعداد العمالة السعودية 300 ريال شهريًّا وبمجموع 3600 ريال سنويًّا، ويتضاعف المبلغ سنويًّا حتى عام 2020 ليصبح الرسم الشهري 700 ريال وبمجموع 8400 ريال في العام الواحد.

ومن المقرر أن تكون رسوم تجديد الإقامة على العمالة التي تزيد عن أعداد العمالة السعودية في عام 2018 كالتالي: 4800 المقابل المالي السنوي “400 ريال عن كل شهر”، إضافة إلى 100 رخصة عمل و650 رسوم الإقامة، ليصبح إجمالي التكلفة 5550 ريالًا خلاف رسوم المرافقين، ويتضاعف المبلغ حتى عام 2020 لتصبح رسوم الإقامة 650 ريالًا ورخصة العمل 100 والمقابل المالي 9600 “800 ريال عن كل شهر” وبمجموع 10350 ريالًا للعام الواحد.

فيما سيكون رسوم تجديد الإقامة على العمالة التي تساوي أو تقل عن أعداد العمالة السعودية في عام 2018 كالتالي: 3600 المقابل المالي السنوي “300 ريال عن كل شهر”، إضافة إلى 100 رخصة عمل و650 رسوم الإقامة، ليصبح إجمالي التكلفة 4350 ريالًا خلاف رسوم المرافقين، ويتضاعف المبلغ حتى عام 2020 لتصبح رسوم الإقامة 650 ريالًا ورخصة العمل 100 والمقابل المالي 8400 “700 ريال عن كل شهر”، وبمجموع 9150 ريالًا للعام الواحد.

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في وقت سابق عن إعفاء 8 فئات من رسوم العمالة الوافدة، الذي يبدأ تطبيقه اعتبارًا من الاثنين المقبل الموافق 1 يناير 2018.

وتضمنت الحالات المعفاة من رسوم العمالة الوافدة التي حددتها الوزارة: زوج المواطنة، زوجة المواطن، أبناء المواطنة من أب غير سعودي، الجنسيات المعفاة من الإبعاد: المنشآت الصغيرة جدًّا، والتي تتراوح عمالتها بين “1- 5” عمال، عمالة شركات ومكاتب الاستقدام فرع تأجير العمالة المنزلية.

وأعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمس أنه لن يتم إبعاد حاملي 4 جنسيات، وسيتم إعفاؤهم من رسوم العمالة الوافدة.

وقال حساب خدمة العملاء التابع للوزارة، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: إن الجنسيات المعفاة من الإبعاد هي: الفلسطيني الذي يحمل وثيقةً مصرية، مواطنو اتحاد ميانمار، التركستاني، المقيم بلوشي.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :