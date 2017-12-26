توقعات إيجابية في 2018.. النفط يقترب من مستوى يونيو 2015

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

استقرت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، حيث ارتفع خام برنت بالقرب من مستوياته في عام 2015، على خلفية توقعات الطلب الصحي وسط استمرار خفض الإنتاج بالتعاون بين منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك بقيادة المملكة، وبين روسيا كأكبر مصدري النفط غير المنضمين للمنظمة.

وبحسب وكالة أنباء رويترز الدولية، فإن سعر العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي (وتك) الآجلة CLC1 عند 58.52 دولار للبرميل عند الساعة 0650 بتوقيت جرينتش مرتفعاً 5 سنتات عن آخر تداول لها.

العقود الآجلة للنفط الخام برنت LCOc1، المؤشر الدولي لأسعار النفط، بلغت 65.25 دولار للبرميل، دون تغيير عن آخر إغلاق لها، ولكن بالقرب من 65.83 دولار للبرميل لفترة وجيزة في 12 ديسمبر – وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2015.

وكان النشاط التجاري منخفضاً للغاية يوم الثلاثاء بسبب عطلة أعياد الكريسماس في العديد من البلدان.

وارتفع برنت بنسبة 47 % منذ منتصف عام 2017، وذلك في ظل تعاون منظمة الدول المصدرة للنفط ، مع المنتجين غير الأعضاء الذين تقودهم روسيا لخفض الإنتاج من أجل تشديد السوق ودعم الأسعار.

وقال جبار اللعيبي، وزير النفط العراقي العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، أمس الاثنين، إن هناك توازناً بين العرض والطلب في الربع الأول من العام 2018 مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط.

مضيفاً: “خلال الربع الأول من العام المقبل سيكون هناك المزيد من التوازن بين العرض والطلب الأمر الذي سينعكس إيجاباً على تحسين أسعار النفط العالمية”.

وتأتى هذه التخفيضات في ظل الطلب العالمي المتوازن الذي يتوقع العديد من المحللين أن يصل إلى 100 مليون برميل يومياً للمرة الأولى في وقت ما من العام القادم أو فى 2019.

وقال جيفري هالي، من الوساطة في العقود الآجلة أواندا في سنغافورة، إن أسعار النفط “تحقق مكاسب بطيئة ولكن ثابتة تبعث على التفاؤل بشأن الاقتصاد العالمي في 2018”.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :