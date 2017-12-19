توقعات وزير الاقتصاد لـ2018: تحسن عام و9 برنامج لزيادة النمو

المواطن - الرياض

شدد وزير الاقتصاد والتخطيط، محمد التويجري، على أن الوزارة مستمرة في تحفيز القطاع الخاص بكل الأدوات المتاحة، والعمل على دعم برامج رؤية 2030 وخلق وظائف جديدة.

ولفت التويجري، خلال المؤتمر الصحافي اليوم الثلاثاء، عقب إعلان ميزانية المملكة 2018، إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء مركز متخصص لدراسة خصخصة القطاعات الاقتصادية، قائلًا: إنه يتوقع أن تشهد المملكة انتعاشًا اقتصاديًّا في 2018 وتحسنًا بشكل عام في ميزان المدفوعات.

وتوقع وزير الاقتصاد إطلاق 9 برامج في 2018 لزيادة النمو، كاشفًا عن إستراتيجية تركز على الاستقرار النقدي والمادي بمتوسط 3%.







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