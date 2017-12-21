تيريزا ماي تطلب من نائبها الاستقالة من منصبه بسبب أفلام إباحية

المواطن - متابعة

طلبت رئيسية الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اليوم الخميس، من نائبها داميان غرين (61 عامًا)، الاستقالة من منصبه، بعد العثور على “أفلام إباحية” على الحاسوب الخاص بعمله في مجلس العموم البريطاني، في قضية تعود للعام 2008.

وقالت ماي في رسالة إلى غرين: إنه أطلق تصريحات “مضللة” و”غير دقيقة” بخصوص استيضاح الشرطة عن المواد الإباحية على حاسوبه في العامين 2008 و2013، الأمر الذي يعد خرقًا لقانون العمل الوزاري.

وجاء في رسالة ماي “في الوقت الذي أتفهم الضائقة الكبيرة التي سببتها لكم بعض الادعاءات التي صدرت في الأسابيع الأخيرة، فإنه من دواعي أسفنا العميق أن طلبت منك الاستقالة من الحكومة وقد قبلت استقالتك”.

واعتذر غرين في رسالة إلى ماي عن تصريحاته المضللة للشرطة بشأن وجود أفلام إباحية على حاسوبه، كما أعرب عن أسفه للضيق الذي تسبب فيه للصحفية مالتبي.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :