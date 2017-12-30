المواطن ـ وكالات:

صعدت عقود الذهب الأميركية في بورصة كومكس 11.8% في 2017 مسجلة ثاني زيادة سنوية على التوالي بفعل الشكوك الاقتصادية والجيوسياسية التي غطت على ضغوط من مكاسب الأسهم العالمية.

وارتفعت عقود الذهب الأكثر نشاطا حوالي 1%، يوم الجمعة لتبلغ عند التسوية 1309.30 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو ما يجعل 2017 العام الأقوى لمكاسبها منذ 2010 .

وأغلقت عقود الفضة في كومكس مرتفعة 1.3% عند 17.15 دولار للأوقية منهية العام على مكاسب قدرها 5%، في ثاني عام على التوالي من المكاسب.

وأنهت عقود البلاتين العام مرتفعة 2.3% إلى 938.30 دولار للأوقية.

وأنهت عقود البلاديوم العام على مكاسب تبلغ حوالي 58% عند 1061 دولارًا للأوقية، في أقوى عام من المكاسب منذ 2010.