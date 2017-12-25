المواطن ـ وكالات

مع اقتراب نهاية عام 2017 واستقبال العام الجديد، يقوم الكثير من الأشخاص بمعايدة بعضهم بعضًا ببداية العام، عبر بطاقات تهنئة تقليدية، وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات التواصل الفوري.

يوفر تطبيق Visheo لمستخدمي أجهزة آيفون إمكانية إنشاء بطاقات تهنئة فيديوية ممتعة في ثوانٍ معدودة ومشاركتها مع العائلة والأصدقاء.

تحتاج إلى ثلاث خطوات بسيطة لإتمام بطاقة التهنئة، اختر المناسبة، حيث ستكون صورة الغلاف لبطاقة التهنئة، سجل الفيديو الذي ترغب بإرفاقه في البطاقة، كما يمكنك إرفاق عدة صور من هاتفك مرتبطة بالمناسبة.

بعد إتمام الخطوات الثلاث ستصبح بطاقة التهنئة جاهزة، مكونة من صورة غلاف وفيديو مع الموسيقى، بالإضافة إلى الصور التي اخترت إرفاقها.

يمكنك مشاركة الفيديو بسهولة عبر رابط مخصص، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يتوفر تطبيق Visheo لأجهزة آيفون على متجر آب ستور بحجم 61 ميجا بايت.