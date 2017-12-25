جراحة تجميلية تعيد ثدياً مستأصلاً لمريضة بمستشفى الملك فهد بجدة

المواطن - أحمد العُمري - جدة

نجح فريق طبي من قسم جراحة التجميل بمستشفى الملك فهد بجدة بقيادة الدكتور ياسر بدر الدين استشاري جراحة التجميل بإجراء استعادة ثدي مستأصل لمواطنة سعودية في العقد الخامس من العمر بعد تعرضها لعملية استئصال ثدي منذ 8 سنوات بسبب الإصابة بسرطان الثدي .

وأوضح الدكتور ياسر أنه تم نقل شريحة جلدية عضلية من البطن لتحل محل الثدي المفقود وقد استغرقت العملية نحو الساعتين ، والمريضة الآن حالتها مستقرة والثدي الجديد في حالة متوافقة مع الثدي الأيمن من حيث الشكل والحجم.

وأشار الدكتور بدر الدين إلى أن إعداد المريضة لهذه العملية كان مهما جداً حيث إنه وجب التأكد من خلو المريضة من أي خلايا سرطانية سواء بمكان الثدي الأيسر الذى تم استئصاله قبل فترة من الزمن أو بمنطقة البطن من خلال الأشعة المقطعية وكذلك تم عمل مسح ذري للعظام للتأكد من سلامة المريضة وعدم رجوع سرطان الثدي سواء الموضعي أو البعيد عن مكانه أو في نفس الثدي الأيمن أو في منطقة الصدر والبطن.

وأكد بدر الدين أنه الآن ولله الحمد أصبحت حالة المريضة الصحية والنفسية عالية جداً جراء نجاح العملية بتوفيق من الله.







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