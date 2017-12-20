جراحة ناجحة تنقذ يد شاب من البتر في بيشة

المواطن-نواف آل مثاعي-بيشة

استقبل مستشفى الملك عبدالله في بيشة شاباً يبلغ من العمر ١٩ عاماً مصاباً بإصابة بالغة في الساعد الأيمن، نتج عنها تمزق الشرايين والأعصاب وتفتت العظام مع فقدان لجزء كبير من الجلد والعضلات، حيث جرى التدخل الجراحي بإشراف فريق طبي، وتم بفضل الله إنقاذ اليد من البتر وذلك بترميم للعظام وإعادة توصيل للشرايين، ويتمتع المريض حالياً بصحة جيدة ولله الحمد.

يُذكر أن مستشفى الملك عبدالله يعد من الصروح الطبية في منطقة عسير، وسعته السريرية تبلغ ٣٥٥ سريراً، ويعتبر مرجعياً لعدد ٦ مستشفيات بصحة بيشة ولـ٨٩ مركزاً صحياً، وتُجرى في المستشفى عمليات جراحية في عدد من التخصصات.

وفي مجال جراحات الأوعية الدموية وخلال عام ١٤٣٨ بلغ عدد العمليات الكبرى ٦٠، وعدد العمليات الصغرى ٤٤، وعدد الأشعة التداخلية للأوعية الدموية ٤٤.

من جانب آخر أطلقت الصحة مؤخراً تطبيق “صحة” الإلكتروني؛ لتمكين المواطنين من الحصول على الاستشارة الطبية المرئية عبر الهواتف الذكية، حيث تسعى الصحة من هذه الخطوة إلى استثمار التقنيات الحديثة في تعزيز التواصل مع المستفيدين من خدماتها وإتاحة الفرصة لهم للحصول على الاستشارات الطبية من المختصين.

وأوضحت الصحة أن هذا التطبيق سيتم العمل به كمرحلة أولى في مناطق (الحدود الشمالية وعسير وتبوك وجازان ونجران والجوف) وبعدها سيتم تعميمه ليشمل كافة مناطق المملكة بإذن الله.

وتتلخص فكرة التطبيق في توفير خدمة التواصل المرئي والسمعي في الفترة من “الساعة ٩ صباحاً وحتى منتصف الليل طوال أيام الأسبوع ومن الواحدة ظهراً إلى منتصف الليل خلال إجازة نهاية الأسبوع ” بحيث يمكن الدخول على التطبيق والتواصل مباشرة مع المختص وتعرض عليه حالة المصاب أو المريض، حيث بإمكانه مشاهدتها عبر هذا التطبيق ومن ثم يقوم بالرد على استفسارات المتصل وتقديم الاستشارة الطبية بخصوص الحالة والإجراء الطبي الواجب اتخاذه حيالها.







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