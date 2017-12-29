جليد روسيا يكتسي بالأحمر بسبب الإرهاب في 2017

المواطن - متابعة

تعرضت روسيا في سنة 2017 المشارِفة على الانتهاء، لسلسلة اعتداءات أسفر أكثرها دمويةً عن مقتل 15 شخصًا في أبريل في مترو سان بطرسبورغ.

وتحاول السلطات الروسية، بشكلٍ دوريٍّ، إحباطَ مخططات اعتداء، خصوصًا عبر توقيف أشخاص يُشتبه في انتمائهم إلى تنظيم داعش أو فرعه في روسيا “إمارة القوقاز“.

وفي 6 أبريل، تبنَّى تنظيم داعش قتل شرطيين 2 في استراحان جنوب روسيا، وهجومًا آخر في المدينة نفسها أدى إلى جرح 3 جنود في الحرس الوطني.

أما في 19 أغسطس، فهاجم رجل مسلح بسكين في غرب سيبيريا بعضَ المارة في وسط سورغوت وأصاب 7 بجروح، وقُتل المنفذ بعدما “قاوم” توقيف الشرطة له، في هجومٍ تبناه تنظيم داعش.

وقُتل شرطي وأُصيب آخر بجروح، في 28 أغسطس الماضي، في هجومٍ بالسكين تبناه تنظيم داعش في داغستان، الجمهورية المضطربة في القوقاز الروسي، وقُتل منفذاه.







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