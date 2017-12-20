حالة وفاة و٧ إصابات بفرضية حريق بمركز صحي الحفيرة

المواطن-نواف آل مثاعي-بيشة

أقامت صحة بيشة، ممثلة في إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بالتعاون مع الدفاع المدني والجهات ذات العلاقة، فرضيةً في مركز صحي الحفيرة.

وكانت الفرضية عبارة عن حدوث حريق وهمي في المركز نتج عنه حالتا إصابة من الدرجة الأولى، وحالتا إصابة من الدرجة الثانية، وثلاث حالات إصابة من الدرجة الثالثة، وحالة وفاة واحدة، وقد تكللت التجربةُ بالنجاح التام.

وأوضح المتحدث الرسمي بصحة بيشة عبدالله الغامدي أن الهدف من هذه الفرضية، وغيرها من الفرضيات الوهمية، هو تدريب الطواقم والكوادر الصحية، والوقوف على مدى الاستعداد والجاهزية عند التدخل السريع لأي طارئ لا سمح الله.

كما أضاف أن هذه الفرضية هي عبارة عن واحدة من سلسلة تجارب تنفذها مديرية الشؤون الصحية ببيشة ضمن إطار الخطط التي ستنفذ هذا العام في مختلف المراكز الصحية والمستشفيات.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :