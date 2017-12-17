حريق بأثاث غرفة في حي الجامعة بأبها يُخلي 5 أشخاص
تم إخماد الحريق وتهوية الموقع بواسطة المعدات الفنية اللازمة

حريق بأثاث غرفة في حي الجامعة بأبها يُخلي 5 أشخاص

2017/12/17
الساعة 12:30 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, المراسلون, حصاد اليوم
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المواطن - سعيد آل هطلاء - أبها

باشر مدني أبها، مساء أمس، بلاغًا عن نشوب حريق بأثاث غرفة 2×3 بها مشب نار، تقع بشقة أرضية في عمارة سكنية مكونة من 5 أدوار بأبها حي الجامعة، فيما تسبب الحريق في انتشار الدخان بأرجاء الشقة.

وأكد المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، العقيد محمد عبدالرحيم العاصمي، أن فرقة الدفاع المدني باشرت الحالة، وتم إخلاء 5 أشخاص من الشقة، وهم بحالة جيدة، كما تم إخماد الحريق وتهوية الموقع بواسطة المعدات الفنية اللازمة.

ويعود السبب إلى تطاير شرر من مشب النار إلى الأثاث والمحتويات بالغرفة.

 

 


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