حساب المواطن للمتضررين من البنوك : تقدموا إلى ساما

المواطن _ وليد الفهمي _ جدة

طالب حساب المواطن من المواطنين الذين لا تتجاوب البنوك مع مطالباتهم فيما يخص البرنامج بضرورة تقديم شكوى ضدها.

وقال حساب خدمة العملاء في ردٍّ منه على أحد المغردين المتضررين من إجراءات إحدى البنوك المحلية “: “عزيزي المستفيد الرجاء التوجه إلى البنك لرفع شكوى وفي حال لم يتم التجاوب بإمكانك التوجه إلى مؤسسة النقد ساما”.

هذا وسيتاح للمسجلين في ⁧‫البرنامج⁩ بدءاً من يوم غدٍ (الثلاثاء) تقديم شكوى على قيمة مبلغ استحقاق الدعم المقدم لهم، في حال كان لديهم اعتراض على المبالغ المودعة ضمن الدفعة الأولى، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج.







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