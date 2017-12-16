حساب المواطن يدعم الموقوفة خدماتهم لـ6 أشهر فقط

المواطن ـ رقية الأحمد:

كشف القائمون على برنامج حساب المواطن، أنَّ الموقوفة خدماتهم لدى المصارف، يستطيعون الحصول على الدعم لمدة 6 أشهر فقط.

وأوضح الحساب الرسمي لخدمة العملاء، عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أنَّ “الحساب البنكي المجمَّد بسبب إيقاف الخدمات لأي سبب كان، صاحبه لا يستطيع الحصولَ على المبلغ المعلق من البرنامج، في حال تم التنشيط، سوى بما لا يتجاوز ستة أشهر”.

جاء ذلك ردًّا على عددٍ من الاستفسارات، التي تلقّاها الحساب، منذ اعتماد سياساته من طرف مجلس الوزراء، الثلاثاء الماضي.

يُذكر أنَّ مرحلة الاستحقاق والأهلية وصرف الدفعة الأولى من البرنامج ستُعلَن الخميس المقبل، الموافق 21 كانون الأول/ديسمبر؛ استباقًا لرفع الدعم عن بعض المنتجات.

وانتهت فترة التسجيل للدفعة الثانية من الاستحقاق، اليوم السبت 16 كانون الأول/ديسمبر، والمجدول صرفها في 10 كانون الثاني/يناير 2018.







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