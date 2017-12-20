حساب جديد لخدمة مستفيدي برنامج سكني لعام 2018

المواطن - الرياض

دشن صندوق التنمية العقاري، مساء اليوم الأربعاء، حسابًا جديدًا لخدمة مستفيدي برنامج سكني للعام المقبل 2018.

وأكد صندوق التنمية العقاري، خلال تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “حرصًا منا على موافقة تطلعاتكم تم تدشين حساب @sakani_housing؛ لنقدم كل ما يخص مستفيدينا من خلال برنامج سكني لعام 2018”.

وأعلنت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية- قبل قليل- عن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج “سكني” للعام 2018م، والتي تُعد الأعلى منذ تأسيس وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، وتتضمن 300 ألف منتج سكني وتمويلي للتخصيص في جميع مناطق المملكة، موضحة أن المنتجات تشمل 125 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص و75 ألف أرض سكنية مطورة تقدم من دون مقابل، إضافة إلى 100 ألف تمويل مدعوم بالشراكة بين صندوق التنمية العقارية والبنوك والمؤسسات التمويلية.







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