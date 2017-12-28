حسن معاذ يُثير الجدل على مواقع التواصل بهذه الصورة

المواطن - مروة نبيل

آثار الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، حسن معاذ، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تفاعله مع مباراة الشباب والباطن، التي أُقيمت، مساء أمس الأربعاء.

وكتب حسن معاذ عبر حسابه على “سناب شات”، “يلا يا رجال، باقي 3 دقائق”، حين كان الشباب مُتقدمًا على الباطن بهدف نظيف لنجمه ناصر الشمراني، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من دوري المحترفين السعودي.

وتفاعل رواد موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مع الصورة التي نشرها حسن معاذ، ووجهوا إليه الشكر لمساندته لفريق الشباب، وتمنوا من إدارة الليوث عودة اللاعب مُجددًا إلى صفوف الفريق، فيما استنكر مشجعو الفيحاء تصرف اللاعب، خاصة أنه ليس لاعبًا في الشباب.

ويُعتبر حسن معاذ أحد أبرز اللاعبين في تاريخ نادي الشباب، حيث لعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم من عام 2003 حتى عام 2017، حيث رحل في الصيف الماضي إلى الفيحاء، بعد انتهاء عقده مع الليوث.







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