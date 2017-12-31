حطم ماكينة الصراف الآلي لسبب غريب!

المواطن - متابعة

حطم رجل يعيش في فلوريدا ماكينة صراف آلي خارج بنك؛ لأنها أخرجت الكثير من المال.

وأكدت الشرطة أن مدير بنك ويلز فارجو قدم بلاغًا ضد رجل ضرب شاشة جهاز الصراف الآلي، ورصدت كاميرات المراقبة الحادث.

وبحسب التقارير اتصل الرجل بالبنك للاعتذار عن تخريب الماكينة، وكشف أنه كان غاضبًا بعدما أخرجت الماكينة أموالًا كثيرة، ولكم الشاشة بيديه؛ لأنه لم يعرف كيفية التصرف، وكان في عجلة من أمره للوصول إلى العمل.

وقال البنك: إن الأضرار التي لحقت بالماكينة تجاوزت 5000 دولار أميركي، وقام بتوجيه اتهامات ضد الرجل، حيث ألقت الشرطة القبض عليه بتهمة ارتكاب أعمال إجرامية.







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