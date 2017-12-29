حقيقة زواج 167 ألف سعودية في سن الـ15 خلال عام

المواطن _ وليد الفهمي _ جدة

ردَّت هيئة الإحصاء على إحدى الصحف المحلية التي أثارت الرأي العام بخبرٍ عن زواج القاصرات ثم حذفت الخبر.

وأكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء، تيسير المفرج، أنَّ ما نشرته صحيفة مكة هو تحليل واجتهاد لم تُوَفَّق فيه.

وأضاف أن ما تم استنتاجه من أنه تم “زواج 167 ألف سعودية في سن الخامسة عشرة خلال عام” غير صحيح ولم تذكره الهيئة في تقاريرها؛ حيث تم الاستناد في التحليل المنشور إلى عددٍ من الجداول والتي لا يمكن بحالٍ من الأحوال الاستنتاج من خلالها حساب الإناث اللاتي تزوجنَّ عند عمر معين؛ فالجداول التي تم الاستنتاج منها هي جداول تراكمية، وتغطي فترة تاريخية للزواج الأول عند الإناث السعوديات ابتداءً من سن الزواج حتى سن الـ65 سنة وأكثر بما فيهن الأرامل والمطلقات.

ولفت إلى أنَّ الإناث اللاتي أعمارهن خلال فترة المسح (١٥ سنة) وتزوجنَّ عند عمر (١٥ سنة) عدد قليل جدًّا، علمًا بأنَّه تم استخدام عددٍ من المحددات التي تقيس إنْ كان هذا الزواج هو الزواج الأول أم لا، خصوصًا في حالات تعدد الزواج لدى المرأة، وعدم الاستناد إلى تاريخ الزواج الأول الخاص بالرجل كون المرأة قد تكون متزوجة من قبل؛ وذلك حرصًا على احتساب العمر عند الزواج الأول بدقة.

ودعا المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء كافة وسائل الإعلام للتواصل معها عبر مختلف قنواتها في حال رغبت في نشر تحليل أو استنتاج مبني على تقارير إحصائية تم نشرها.







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