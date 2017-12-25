حقيقة وفاة نجم برشلونة أليكس فيدال

المواطن - محمد سمعه

انتشرت في الفترة الأخيرة شائعات عن وفاة اللاعب الإسباني أليكس فيدال ظهير أيمن نادي برشلونة الإسباني.

وكان أحد المعلقين على إحدى الصور في الحساب الرسمي لفيدال على موقع إنستجرام تسبب في إثارة حالة من البلبلة بسبب تعليقه حيث قال له: ارقد في سلام.

وظهر أليكس فيدال بخير ودون أي مشكلة على الحساب الرسمي لنادي برشلونة على موقع تويتر، حيث ظهر في الفيديو المُهدى من النادي الكتالوني لجماهيره بمناسبة الاحتفال بقدوم العام الجديد 2018.

ويُذكر أن نادي برشلونة قدَّم هديةً عظيمةً لجماهيره بعد الفوز على الغريم نادي ريال مدريد بثلاثية دون رد في كلاسيكو الكرة الإسبانية أول أمس السبت.

وسجل أليكس فيدال، نجم برشلونة، الهدفَ الثالث للبلوجرانا بعد تمريرة متقنة من زميله ليونيل ميسي.

ويسعى برشلونة بقيادة مدربه الإسباني إرنستو فالفيردي إلى الفوز بلقب الليجا بعد خسارته في الموسم الماضي لصالح نادي ريال مدريد.

وكان أليكس فيدال انضم إلى برشلونة قادماً من صفوف نادي إشبيلية الإسباني في يونيو من عام 2015.

🎅🎄🎁

Bon Nadal!

¡Feliz Navidad!

Merry Christmas

Joyeux Noël

Selamat natal

メリークリスマス！

عید سعید!

Feliz Natal

Buon Natale

圣诞快乐！

聖誕快樂 ！

শুভ বড়দিন

Frohe Weihnachten

Поздравляю Рождеством

크리스마스를 축하합니다

💙❤️Força Barça! pic.twitter.com/LlG8Sdu71C — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 24, 2017







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