خاصية جديدة من فيسبوك للحفاظ على صورك الشخصية

المواطن - متابعة

أصبح بإمكان أداة التعرف على الوجه، التي يستخدمها موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، تنبيه المستخدمين والمستخدمات في حال قام شخص آخر بتحميل صورهم على حسابه دون أخذ موافقتهم.

وبحسب صحيفة “تلغراف” البريطانية، فإن الأداة ستخبر أيضًا صاحب الصورة الأصلية في حال استخدمها مستخدم آخر على “صورة البروفايل”، وذلك في محاولة من فيسبوك لتجنب انتحال الصفات.

وتعمل الأداة من خلال تحليل وحدات البكسل في الصورة بعد تحميلها لأول مرة على فيسبوك وتحفظها في خوادمها، وفي حال تم استخدام نفس الصورة من طرف حساب آخر، فإن فيسبوك يكتشف هذه العملية وينبه صاحب الصورة الأصلية.

وأكدت “تلغراف” أنه بالرغم من أن هذه التكنولوجيا مثيرة للإعجاب، فإنها أثارت مخاوف بخصوص حماية البيانات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.

وقالت شركة فيسبوك في بيان: إنها ستجعل الخاصية اختيارية للسماح للأشخاص بحماية خصوصياتهم، لكنها تعتقد أن بعض الناس سيودون أن يتم إخطارهم بشأن صور ربما لن يعرفوا بأمرها من دون ذلك.







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