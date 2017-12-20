خالد المريخي يعد مفاجآت شعرية وغنائية في أمسية الرياض

المواطن - الرياض

ضمن احتفالات المملكة العربية السعودية باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الـ46، يستعد الشاعر السعودي خالد المريخي لنثر وإلقاء مجموعة كبيرة من القصائد الجديدة والشهيرة في أمسية شعرية تعد الأولى له في الرياض، تنظمها الهيئة العامة للترفيه تحت شعار “أمسيات المملكة”، والتي يشارك بها إلى جانب المريخي الشاعران الإماراتيان علي الخوار وماجد الخاطري.

وأكد الشاعر المريخي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد على هامش الأمسية، أن الأمسية مختلفة بكل ما تحمله الكلمة والمعنى من اختلاف، وقد أعد لها مجموعة من القصائد التي سيلقيها لأول مرة من خلالها، وذلك يوم الجمعة المقبل الموافق 4 ربيع الآخر 1439هـ الموافق 22 ديسمبر 2017، الساعة التاسعة مساءً، في قاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة الأميرة نورة بمدينة الرياض، والتي خصص بها أماكن خاصة للحضور النسائي، والدعوة عامة فيها.







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