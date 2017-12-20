خبر سارٌّ من إدارة الأهلي للمدرب ريبروف

المواطن - محمد سمعه

حسمت إدارة النادي الأهلي مصير المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف مع الراقي.

وكانت الانتقادات قد طالت ريبروف خلال الفترة الأخيرة بسبب هبوط أداء الأهلي بجانب عدم تحقيقه لنتائج قوية.

وقررت إدارة الأهلي الإبقاء على المدرب ريبروف وعدم إقالته خاصة بعد تصدر الراقي لجدول ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين.

من ناحية أخرى تسعى إدارة الأهلي للإنصات إلى العروض القادمة للاعب اليوناني إيوانيس فيتفا لبيعه والاستفادة منه مالياً في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

يُذكر أن الأهلي يحتل صدارة دوري المحترفين برصيد 28 نقطة بفارق نقطة واحدة عن نادي الهلال.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :