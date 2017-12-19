خبر سار من الفيفا للأخضر قبل انطلاق خليجي 23

المواطن - محمد سمعة

يستعد لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لخوض بطولة خليجي 23 في كرة القدم والمقرر إقامتها في الكويت في شهر ديسمبر الحالي .

ووافق الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا ” على اعتبار لقاءات الأخضر في بطولة الخليج لقاءات مُعترف بها في أجندته الدولية للمباريات الودية .

ومن المقرر أن يخوض الأخضر لقاء الافتتاح ضد المنتخب الكويتي يوم الجمعة المقبل على ملعب جابر الدولي .

وسيسافر لاعبو المنتخب السعودي إلى الكويت اليوم الثلاثاء من أجل المشاركة في خليجي 23 .

من ناحية أخرى سيخوض المنتخب السعودي أول مباراة له في بطولة كأس العالم 2018 ضد المنتخب الروسي صاحب الأرض والضيافة يوم 14 يونيو المقبل .







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