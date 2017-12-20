خبر سار من تركي آل الشيخ لنادي الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

واصل رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، مبادراته الطيبة تجاه الأندية السعودية، ووجه، منذ قليل، بتقديم دعم مالي لنادي الاتحاد.

وأعلن حساب الهيئة العامة للرياضة على “تويتر”، عن توجيه تركي آل الشيخ، بتقديم دعم مالي لنادي الاتحاد بمبلغ ١٣ مليون ريال؛ من أجل تسديد الديون والالتزامات المادية العاجلة.

وكان رئيس الهيئة العامة للرياضة، قد وجه، يوم أمس الثلاثاء، بتقديم دعم مالي لنادي الاتفاق بمبلغ 5 ملايين ريال، ونادي الوحدة بمبلغ 3 ملايين ريال؛ نظرًا لتعرضهما لأزمة مالية خلال الفترة الماضية.







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