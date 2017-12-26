خبر صادم لمحبي توم وجيري وباباي

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رحل رسام الكارتون الأميركي، بوب غيفنز، عن عالمنا بعد فشل حاد في الجهاز التنفسي.

وقدم غيفنز للعالم شخصيات شهيرة ارتبطت بطفولة الملايين حول العالم مثل توم وجيري، عن عمر ناهز 99 عامًا.

وامتدت مسيرة غيفنز على مدار 60 عامًا، قدم خلالها شخصيات كارتونية أيقونية مثل توم وجيري، وباغز باني، ودونالد داك، وباباي، وسنو وايت، وألفين والسناجب.

وحصل غيفنز على وظيفته الأولى في شركة ديزني عام 1937، عندما عمل على شخصيات دونالد داك وسنو وايت.

ثم التحق عام 1940 بشركة وورنر براذرز، التي ابتكر فيها شخصية باغز باني.







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