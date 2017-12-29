خذلتهم بالبطارية.. أبل تعتذر لعملائها وتعوضهم بعرض مميز

المواطن - متابعة

بعد دعاوى قضائية ضد شركة أبل بسبب أنها أبطأت عمدًا هواتفها الأقدم ذات البطاريات ضعيفة الأداء، خفضت أبل أسعار البطاريات البديلة وستدخل تعديلات على برنامج التشغيل لتمكن العملاء من معرفة ما إذا كانت بطارياتهم جيدة أم لا.

كما اعتذرت أبل في منشور على موقعها الإلكتروني، مساء أمس الخميس، عن طريقة تعاملها مع مسألة البطاريات وقالت إنها ستجري تعديلات “لاستعادة ثقة كل من ساوره شك في نوايا أبل”.

واتخذت أبل هذه الخطوة لتهدئة المخاوف بشأن جودة ومتانة منتجاتها في وقت بلغ فيه سعر هاتفها الأحدث آيفون X 999 دولارا.

ولفتت الشركة إلى أنها ستخفض ثمن استبدال البطاريات، التي خرجت من الضمان من 79 دولارا إلى 29 دولارا لهواتف آيفون 6 أو النسخ الأحدث اعتبارا من الشهر المقبل.

وقالت أبل في منشورها: “نعلم أن بعضكم يشعر أن أبل قد خذلته…ونحن نعتذر”.

واعترفت أبل يوم 20 ديسمبر الجاري أن برنامج تشغيل آيفون يبطئ بعض الهواتف ذات البطاريات ضعيفة الأداء.

وقالت إن المشكلة هي أن بطاريات الليثيوم المتقادمة توزع الطاقة بشكل غير متساو وهو ما قد يجعل هواتف آيفون تغلق فجأة لحماية الدوائر الحساسة بداخلها.







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