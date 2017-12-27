خطة عربية لإفشال ترشيح إسرائيل لشَغْل مقعد بمجلس الأمن

المواطن - واس

عقدت لجنة فلسطين التابعة للبرلمان العربي اجتماعها السادس بالقاهرة برئاسة معالي رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي؛ لمناقشة ومتابعة تنفيذ قرار البرلمان الصادر عن الجلسة الطارئة له في 11 الشهر الجاري والمتضمن خطة التحرك للتصدي لقرار الإدارة الأميركية بشأن الاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة للقوة القائمة بالاحتلال “إسرائيل”، ونقل السفارة الأميركية إلى القدس .

وقال البرلمان، في بيان صحفي اليوم، إن اللجنة أوصت بمواصلة دعم البرلمان العربي الكامل لكافة قرارات السلطة الفلسطينية، بشأن مواجهة القرار الأميركي، وضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني والالتزام الأمين والصادق لكافة الأطراف ببنود اتفاق المصالحة المُوقع بالقاهرة، واستمرار دور مصر في المصالحة الفلسطينية وتذليل كافة العقبات التي تقف أمام إنهاء الانقسام.

كما أوصت بالتنسيق مع الاتحاد البرلماني العربي والمجالس والبرلمانات الوطنية العربية لإدراج بند طارئ بشأن عدم المساس بالوضعية التاريخية والقانونية لمدينة القدس على جدول أعمال الاتحاد البرلماني الدولي في الدورة القادمة رقم 138 المقرر عقدها بجنيف خلال الفترة من 24-28 مارس 2018م.

وانتهت اللجنة من إعداد مشروع خطة تحرك البرلمان العربي للتصدي لترشيح القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن لعامي 2019-2020م وسيُعرض مشروع الخطة على الجلسة العامة للبرلمان العربي المُقرر عقدها يوم غد ” الخميس ” لإقرارها.

وطالبت اللجنة بتواصل رئيس البرلمان العربي مع الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومطالبتهما التدخل العاجل لإيقاف استمرار بناء مستوطنات القوة القائمة للاحتلال (إسرائيل)، وإيقاف الانتهاكات الجسيمة التي تنتهجها القوة القائمة بالاحتلال بحق الشعب الفلسطيني والأطفال والشيوخ الفلسطينيين.

وأيدت مخاطبة رئيس البرلمان العربي لبرلمانات الدول التي صوتت ضد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في21 ديسمبر 2017م بشأن القدس، أو التي امتنعت عن التصويت لمراجعة موقفها والالتزام بالقانون والمواثيق وقرارات الشرعية الدولية والوقوف بجانب الحق الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس .

وطالبت اللجنة بمخاطبة برلمانات كافة الدول التي صوَّتت لصالح القرار وتقديم الشكر لها، وحثها على مواصلة مواقفها ودعم قيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.







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