خلال شهر.. القبض على أكثر من 200 ألف مخالف منهم 118.939 مخالفًا لنظام الإقامة

المواطن - الرياض

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة، التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26/ 2/ 1439هـ وحتى نهاية يوم الجمعة 27/ 3/ 1439هـ لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مناطق المملكة كافة عن ضبط 217709 مخالفين، منهم 118939 مخالفًا لنظام الإقامة، و69005 مخالفين لنظام العمل، و29765 مخالفًا لنظام أمن الحدود.

وبحسب بيان للحملة بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة 2433 شخصًا، 72% منهم يمنيو الجنسية، و27% إثيوبيو الجنسية، و1% جنسيات أخرى، تم ترحيل 2101 منهم، كما تم ضبط 42 شخصًا لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

كما بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم 439 شخصًا.

وبلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة 87 مواطنًا، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق 59 منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم 28 سعوديًّا.

وبالنسبة لمن يتم إخضاعهم حاليًّا لإجراءات تنفيذ الأنظمة فبلغ عددهم 14900 وافد مخالف، منهم 12909 رجال، و1991 امرأة.

كما تم إيقاع العقوبات الفورية بحق 29473 مخالفًا، وإحالة 30287 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 32742 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 44144 مخالفًا.







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