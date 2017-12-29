خوفًا من عار المرض العقلي.. أبوان يقتلان ابنتهما جوعًا وبردًا!!

المواطن ـ وكالات:

اعتقدا أنّها مريضة عقلية، إلا أنّهما اختارا لها الموت حبيسة جدران غرفتها، متجمّدة، رعبًا وبردًا، هذا ملخّص لما دفع الشرطة اليابانية، إلى اعتقال زوجين، تجمدت ابنتهما البالغة من العمر 33 عامًا حتى الموت.

وأوضحت إدارة الشرطة في مقاطعة أوساكا (غرب اليابان)، في بيانٍ لها، أنه عُثِر على جثة الفتاة في حالة سوء تغذية شديدة، بعد أن أبلغ الأبوان عن الوفاة، وكان طولها نحو 145 سنتيمتراً ووزنها 19 كيلوغرامًا فقط.

وأشارت الشرطة إلى أنَّ “ياسوتاكا كاكيموتو (55 عامًا) ويوكاري كاكيموتو (53 عامًا) اعترفا بأنهما كانا يُطعمان ابنتهما مرة واحدة في اليوم، وأبقياها في غرفة مساحتها ثلاثة أمتار مربعة لنحو 15 عامًا”.

ونسبت الشرطة إلى الأبوين القول: إنَّ “ابنتنا كانت مريضة عقليًّا، واعتبارًا من سن 16 أو 17 عامًا أصبحت عنيفة؛ لذا أبقيناها داخل الغرفة”.

وأعلنت الشرطة أنَّ “الأبوين وضعا نحو عشر كاميرات مراقبة خارج المنزل المكوّن من طابق واحد، والذي كان محاطًا بسورٍ عالٍ بارتفاع مترين”.







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