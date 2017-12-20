داعش يتبنى الهجوم على مطار العريش

المواطن - القاهرة
أعلن تنظيم داعش الإرهابي، اليوم مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف مطار العريش في محافظة شمال سيناء المصرية أمس.
وكانت عناصر إرهابية نفذت هجومًا استهدف مطار العريش، الثلاثاء، أثناء تفقد وزيري الدفاع والداخلية للأوضاع الأمنية في المدينة.
وكان الجيش المصري أعلن أن الهجوم أسفر عن استشهاد ضابط وإصابة اثنين آخرين وعن تلفيات في طائرة هليكوبتر، فيما لم يصب الوزيران بأذى في الهجوم.
وذكر بيان للمتحدث العسكري المصري، بعد الهجوم، أن الاستهداف أسفر عن إحداث تلفيات جزئية بإحدى طائرات الهليكوبتر، وقامت عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية بالتعامل مع مصدر النيران وتمشيط المنطقة المحيطة.