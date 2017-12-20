داعش يتبنى الهجوم على مطار العريش

المواطن - القاهرة

أعلن تنظيم داعش الإرهابي، اليوم مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف مطار العريش في محافظة شمال سيناء المصرية أمس.

وكانت عناصر إرهابية نفذت هجومًا استهدف مطار العريش، الثلاثاء، أثناء تفقد وزيري الدفاع والداخلية للأوضاع الأمنية في المدينة.