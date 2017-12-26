دخل العثمانيون فخرج شرفاء قطر.. شيخ قبيلة آل بحيح يوجه رسالة للشعب

المواطن - الرياض

أكد الشيخ منصور بن راشد آل الصعاق المري، شيخ قبيلة آل بحيح أنه خرج من قطر لأن وجوده فيها كان يحول بينه وبين أن يصدع بكلمة الحق، ومن صدعوا بالحق قبله تم اعتقالهم من جانب نظام تميم بن حمد.

وتوقع في حواره ببرنامح “يا هلا” على شاشة روتانا خليجية، أن يتم سحب الجنسية منه قريبًا، قائلًا: “خرجنا من قطر لأننا رأينا العثمانيين يعودون لها مرة أخرى برعاية تنظيم الحمدين، بعد أن روت دماء أجدادنا الأرض لإخراجهم منها!”.

ورأى أن إعطاء الجنسية للأغراب وسحبها من شيوخ القبائل أمر مزري وغير سليم، فتميم بن حمد يريد أن يبعد القريب ويقرّب البعيد، مشددًا على أن كافة القبائل لا تقبل ما يفعله نظام الحمدين، لكن خوف الاعتقال يجعلهم يصمتون.

ووجه شيخ قبيل آل بحيح رسالة إلى القطريين قال فيها: “إلى متى سنعيش بمفردنا معزولين عن دول الجوار والعروبة، بينما نستعين بدول كتركيا وإيران ونتآمر على الجيران”.







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