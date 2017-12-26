دماء على مركبة تكشف غموض طعن عشريني حتى الموت بجازان

المواطن- حسين المصعبي- نجران

قادت آثار دماء على مركبة في منطقة نجران بعد تلقي شرطة حي المشعلية بلاغاً عن الحادثة، إلى العثور على شاب في العشرين تعرض لطعنة أودت بحياته.

وفي التفاصيل أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة نجران الرائد عبدالله العشوي، بأنه في تمام الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٩/٤/٢ تبلَّغ مركز المشعلية عن وجود مركبة بها آثار دماء وأثار طلقات من سلاح ناري.

وتابع العشوي، بأنه وبعد معاينة الموقع عُثر على شخص في العقد الثاني من العمر مُلطخاً بالدماء وبه طعنة ينازع الموت.

وأكد العشوي، بأنه جرى إسعافه في حينها ولكنه فارق الحياة أثناء وصوله المستشفى، مؤكداً بأنه بعد المتابعة الأمنية تمكن الأمن من ضبط المتهمين بالتورط في هذه القضية، وهم ثلاثة أشخاص قاموا بالاعتداء عليه إثر خلاف سابق بينهم، وقد أحيلت القضية لفرع النيابة العامة بحكم الاختصاص.

ونوه العشوي، إلى أن شرطة المنطقة إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل مَن تُسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.







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