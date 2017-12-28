دهس وتصادم وانقلاب.. إصابة 12 شخصًا في جملة حوادث بالباحة

المواطن - أحمد العُمري - الباحة

شهدت الباحة، اليوم الخميس، جُملةً من الحوادث المرورية، منها تصادم بين مركبات، وانقلاب حافلة أنيسة تُقل مجموعة من الطالبات، بالإضافة لحادث دهس، نتجَ عنها جميعها 12 إصابة، منها ثلاث خطرة، وتسع متوسطة، جرى التعامل معها إسعافيًّا.

وصرَّح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة، عماد بن منسي الزهراني، بأنه ورد غرفة العمليات لديهم بلاغ عن حادثي تصادم منفصلين؛ حيث كان الحادث الأول فجر اليوم الخميس، والموقع بالمخواه – الرونه، أمام محطة الجنوب، ونسبةً لوجود عددٍ من الإصابات بالموقع حسب البلاغ تم توجيه فرقة إسعافية، وعند وصول الفرقة للموقع اتضح وجود إصابتين إصابة خطرة، وأخرى متوسطة، وتم التعامل معهما من قِبَل الفرقة الإسعافية حسب البروتوكولات الطبية بالموقع.

أما الحادث الآخر، وقع صباح اليوم في المخواه – الاحسبة النافورة، وتم توجيه فرقة للموقع واتضح وجود إصابة، وتم التعامل مع الإصابة بالموقع، وبعد ذلك تم نقلها لمستشفى المخواه العام.

وأفاد “الزهراني” بأنه ورد بلاغ آخر صباحًا عن وقوع حادث انقلاب سيارة “أنيسة” تقل طالبات، والموقع كان في الباحة – غثران، وتحديدًا بعد بنك الدم، وتم توجيه ثلاث فرق إسعافية، وعند وصول أول فرقة للموقع اتضح وجود ثلاث إصابات، وبعد ذلك تم التعامل مع إصابتين، إصابة لطالبة، وإصابة السائق، وكان وضع الإصابات متوسطة، وتم التعامل معهما حسب البروتوكولات الطبية من قِبَل الفرقة الإسعافية، وبعد ذلك تم نقل المصابين لمستشفى الملك فهد بالباحة العام، والإصابة الثالثة لطالبة أخرى نُقِلت عن طريق الدفاع المدني.

وذكر ورود بلاغ لغرفة العمليات في تمام الساعة 10:59 صباح اليوم عبارة عن وقوع حادث تصادم من طرف واحد، في العقيق – الطريق القديم، وتم توجيه فرقة إسعافية للموقع، واتضح وجود 3 إصابات، وتم التعامل مع إصابتين إسعافيًّا بالموقع ونقلهما لمستشفى العقيق، والإصابة الثالثة صاحبها رفض النقل.

كما وقع حادث آخر في كرا – مفرق البعيثه، حيث أشار الزهراني إلى ورود البلاغ في تمام الساعة 2:44 مساء اليوم، وتم توجيه فرقتين للموقع، وعند وصول الفرقة للموقع اتضح وجود أربع إصابات، واحدة خطرة، وثلاث إصابات متوسطة، وتم التعامل مع الإصابات حسب البروتوكولات الطبية من قِبَل الفرق الإسعافية، وبعد ذلك نقلهم لمستشفى العقيق العام.

وبيَّن ورود بلاغ عند الساعة 10:07 مساء اليوم وقوع حالة دهس في المخواه، أمام جامع البخاري، وتم توجيه فرقة إسعافية للموقع وعند وصول الفرقة للموقع اتضح وجود إصابة خطرة، تم التعامل معها ونقلها لمستشفى المخواه.







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