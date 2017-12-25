رئيس الأهلي: بهذه الطريقة سيعود عبدالشافي للعب أساسيًا

المواطن - محمد سمعه

أكد الأمير تركي الفيصل، رئيس النادي الأهلي، أن المصري محمد عبدالشافي ظهير أيسر الفريق لا يُقدم الأداء القوي والمنتظر منه في الفترة الحالية.

وترددت أنباء في الفترة الأخيرة عن أن عبدالشافي سيرحل عن صفوف الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

وأشار رئيس الأهلي إلى أن أبناء النادي المحليين يلعبون بشكل قوي وأفضل من أداء عبدالشافي.

وقال الأمير تركي إنه يجب على عبدالشافي بذل مجهود كبير من أجل العودة واللعب بشكل أساسي مع الراقي خلال الفترة المقبلة.

وتحدث رئيس الراقي عن المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف قائلاً بأنه يبذل قصارى جهده لتدريب الفريق بشكل جيد، مشيراً إلى أن الاستغناء عن خدماته في الفترة الحالية قرار غير صائب.







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