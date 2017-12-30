رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج يُعلن أسباب نجاح بطولة الملك سلمان

المواطن - محمد سمعه

أعلن اليوناني جورجيوس ماكروبلس، رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، عن نجاح بطولة كأس الملك سلمان للشطرنج والمقامة حالياً في مدينة الرياض.

ونقل الحساب الرسمي لهيئة الرياضة على تويتر تصريحات ماكروبلس والذي قال: لقد لمست منذ توقيع اتفاقية التعاون المشترك مع المستشار تركي آل الشيخ في إنجلترا بأننا موعودون ببطولة غير مسبوقة، هي بطولة متميزة وإقامتها في السعودية لأول مرة هو النجاح بعينه.

وتابع رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج: لقد ذهلت بالسعودية، بلد جميل ومتطور ومزدهر بالبناء والنماء، والرياض مدينة جميلة ونحن سعداء بنجاح البطولة من الناحية الإدارية والإعلامية والفنية.

وأضاف ماكروبلس: لم أتوقع التنظيم الإعلامي للبطولة بهذا الاهتمام الكبير، فقد وجدت في السعودية إعلاماً متطوراً ومتنوعاً ومميزاً، ولدينا فريق في الاتحاد يرصد عمل الإعلام السعودي.

وتابع رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج: أشكر تركي آل الشيخ على اهتمامه وجهوده بهذه البطولة وبإقامتها في المملكة، خاصة أنها ظهرت بصورة مشرفة ومميزة لبطولات الشطرنج العالمية.







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