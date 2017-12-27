رئيس الوزراء التركي يصل الرياض

المواطن - واس

وصل إلى الرياض اليوم دولة رئيس وزراء جمهورية تركيا بن علي يلدريم.

وكان في استقبال دولته بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي -الوزير المرافق-، ومعالي أمين منطقة الرياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركيا المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، وقائد قاعدة الملك سلمان الجوية اللواء الطيار ركن صالح بن عبدالله بن طالب, ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء عبد العزيز الزمامي، وسفير جمهورية تركيا لدى المملكة أردوغان كوك، ومندوب عن المراسم الملكية.







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